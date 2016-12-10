Anayasa değişikliği taslak metni, AK Parti ve MHP’nin sağladığı mutabakat sonrası TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu.

AK Parti ve MHP’nin anayasa değişikliği taslak metninde sağladıkları uzlaşı sonrası metin, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu. Teklif, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayının ardından Meclis’e sunulmuş oldu.

AK Parti ve MHP'den "anayasa değişiklik teklifine" ilişkin ortak açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, HSYK konusunda bir mutabakatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Mini anayasa sürecinde yapamamıştık ama HSYK'da da kürsü seçimini kaldırarak, yargıdaki kamplaşmayı ortadan kaldırmak ve Meclis'in HSYK üyelerini seçme imkanını getirerek parlamentonun daha da güçlendirildiği bir teklif metnimiz vardır" dedi.

AK Parti ve MHP, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulmasının ardından ortak açıklama yaptı. Kameraların karşısına geçen AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, metnin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a anayasa değişikliği önergesinin sunulduğunu hatırlatan Gül, bunun tarihi bir gün olduğunu ve bu değişikliğin bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Özellikle Türkiye'de 2007 yılında yapılan referandum sonrası fiili durumun ortaya çıktığını anlatan Gül, Türkiye'de bir hükümet sistemi krizi olmamasının nedeninin iktidarda AK Parti'nin olması dolayısıyla olduğunu ifade etti. Yürütmeyi halkın tayin ettiği bir değişiklik konusunda ihtiyacın zaruri olduğunun ortaya çıktığını anlatan Gül, "Bu anlamda yapılan değişiklik esas itibarıyla yasamanı, yürütmenin güçlendirildiği, yargının da bağımsız ve tarafsız olduğu, kuvvetler ayrılığının sağlandığı bir hükümet sistemi anlamındaki değişikliklerdir. Yaklaşık 70 maddeyi ihtiva eden, burada da özellikle sistemden kaynaklı birtakım ibare değişikliği, yeni anayasa anlamında bir değişiklik değildir" ifadelerini kullandı.

“Bu metin uzlaşı metnidir”

"Sistem değişikliğinden dolayı kalkması gereken birtakım ibarelerin kalktığı toplam 21 maddelik anayasa değişikliği teklifimizi AK Parti olarak sunduk" diyen Gül, "Bu süreçte MHP'den çok değerli meslektaşımız, Mehmet Parsak ile yoğun çalışmalar yaptık. Yoğun çalışma süreçleri oldu. Bu metin uzlaşı metnidir. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında milletin siyasetten beklediği bir ödevi yerine getirme misyonunu taşımaktadır. Milletimiz o gece devletine, milletine, ülkesine bağlılığını, bekasını savunarak bize dedi ki, 'Ey siyasetçiler, siz de anayasadaki vesayet anlamında, bu konudaki krizleri ortadan kaldırın' diye ödevler verdi" şeklinde konuştu.

“Seçilme yaşını 18'e indiriyoruz”

Gençlerin anayasası denilebilecek bir anayasanın olacağına işaret eden Gül, "Seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Bununla birlikte genç bir anayasa, dinamik bir anayasa, gençlerimizin de dinamizmlerinin siyasete yansıyacağı bir anayasa olacak. Yine, güçlü yasama ve yürütme dedik. Bu arada özellikle mini anayasada yine Mehmet Bey'in de bulunduğu, CHP'den Bülent Tezcan Bey'in de bulunduğu bir çalışma yaptık. Orada 7 madde üzerinde anlaşmıştık. Bu maddeler de bu anayasa değişikliği teklifimiz içerisine derç edilmiştir. Bu da çok tarihi bir anlaşmadır. Çünkü, CHP'nin de bu anlamda ortak mutabık kaldığımız maddeleri, özellikle yargıya ilişkin, bu maddeleri de buraya koyduk. Bu anayasa değişikliğinin diğer önemli yanı, hukuk devleti ilkesi bakımından tarihi bir değişikliği ifade etmektedir. Anayasanın 9'uncu maddesindeki yargıya tarafsız ibaresi eklenerek, bağımsız ve tarafsız yargı vurgusu sembolik anlamla beraberdi, çok her iki parti olarak önemsediğimiz bir vurgudur" diye konuştu.

Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askeri ve sivil yargı ayrımını ortadan kaldırarak hukuk devleti adına çok önemli bir durum. Yine, HSYK konusunda bir mutabakat gerçekleştirdik. Mini anayasa sürecinde yapamamıştık ama HSYK'da da kürsü seçimini kaldırarak, yargıdaki kamplaşmayı ortadan kaldırmak ve Meclis'in HSYK üyelerini seçme imkanını getirerek parlamentonun daha da güçlendirildiği bir teklif metnimiz vardır. Bu, bir ortak mutabakat, bir milli mutabakat. Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve hükümet tecrübelerine yönelik olarak her iki partinin ortak uzlaşı metnidir. Bu konuda beraber bu taşın altına elimizi koyduk."

Ahmet Umur Öztürk - Enise Vural