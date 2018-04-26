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Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü

26 Nisan 2018 17:58
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PG 9315 plakalı arabası ile bir benzinliğe yanaşan Cüneyt Enez, yakıt aldığı esnada arkasından gelen bir aracın içindeki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan toplam 12 el ateş ederken, Cüneyt Enez de üzerindeki silahla saldırgana bir el ateş etti. Saldırgan olay yerinden aracı ile hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Cüneyt Enez, olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Enez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan silahlı saldırganın kimliği kısa sürede tespit edildi. Samet D. olduğu öğrenilen şahıs Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Jandarma ekiplerine olayı anlatan Samet D., daha sonra polise teslim edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Öte yandan olay benzin istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  

Uğur Arslan - Fatih Kıray
 

 

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