KKTC’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasından sonra ülkede saat konusunda ayrılıklar devam ediyor. Sendikaların saatlere uyumayacak konusundaki kararı Hükümet ile sendikalar karşı karşıya getirdi. Bu konuda açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı saatlerle ilgili düzenlemenin yapılmasını istedi. Akıncı, Brüksel’e hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında ülkede yeni haftanın ilk mesai gününe saatler konusundaki karmaşa ile başlandığını belirtti. Okul zillerinin bu sabah 08:00 ve 08:30’da iki kez çaldığına işaret eden Akıncı, “Kıbrıs Türk Halkı’nın bu şekilde karmaşa içinde yaşamaması gerekir, bunun mutlaka aşılması gerekir” dedi. Daha önce bu konudaki düşüncelerini ifade ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu işin doğa koşullarına, güneşin doğuşuna göre yapılması akıl işidir. Yıllardır uygulanmakta olan bir düzeni tekrar etmek lazım” dedi. Geçtiğimiz hafta saatler konusundaki düşüncelerini Bakanlar Kurulu toplantısında da dile getirdiğini hatırlatan Akıncı, “Bu konuda zıtlaşmaya gerek yok. Doğanın kurallarına ve Avrupa saat dilimine göre hareket etmek en doğrusu olur” ifadesini kullandı.