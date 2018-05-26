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AKM'nin yıkımında sona gelindi

Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde yıkım çalışmaları sona gelirken binadan geriye kalan küçük bir kısım ise havadan görüntülendi.

AKMnin yıkımında sona gelindi

26 Mayıs 2018 11:19
AKM'nin yıkımında sona gelindi - Tıkla İzle

Taksim’de bulunan ve yıkımına 13 Şubat’ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yıkım çalışmaları sona gelindi. Kültür merkezinden geriye küçük bir bölüm kalmış hali havadan görüntülendi. Ön cepheden bakıldığında ise arka kısmı artık rahatlıkla gözükebilen kültür merkezinden geriye kalan molozlar ise inşaat alanında demirlerinden ayrılıp hafriyat kamyonları ile uzaklaştırılıyor. İnşaat alanında ise yıkım çalışmaları 16 farklı kamera ile 24 saat takip ediliyor. 

Taksim’den yarımadaya uzanan manzara 

Atatürk Kültür Merkezi binası yerine 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark yapılacak. Yapılacak yeni binanın fotoğrafları AKM binası önüne sergileniyor. Yeni binanın tamamlanmasının ardından üst katında manzarası ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan bir restoran da yer alacak.  

Ahmet Faruk Sarıkoç - Sümer Avcı

Etiketler: AKM

 

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