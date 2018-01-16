Alanspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karışılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın gözetiminde. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idman topla ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler antrenmana daha sonra pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son kısmını ise futbolcular istasyon çalışmasıyla tamamladı. İdmana izinli olan Yusuf Çoban ile sakatlığı devam eden Maniatis katılmadı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacakları idmanla devam edecek.

Erdal Anak

