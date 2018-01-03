Alanya’da ev yangını korkuttu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'ndeki Tok Apartmanı'nın 1’inci katındaki dairede çıktı. Evden duman yükseldiğini gören komşular durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü.

Henüz çıkış nedeni belirlemeyen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri hasar tespiti ve yangının çıkış nedenini belirmek için çalışma başlattı.

Erdal Anak