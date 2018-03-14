Alex de Souza: 'Ne seçim için geldim, ne de bir oyum var'

İstanbul’a gelir gelmez kendi heykelini ziyaret ettiğini söyleyen Alex, "Biraz sembolik oldu. Erkek kardeşim ile birlikte geldim. Çocukken yaşadıklarımızı göz önüne aldığımızda heykelin önünde fotoğraf çektirmemiz önemli bir andı. Kardeşimle birlikte olması çok anlamlıydı" dedi. Geliş sebebinin Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi olmadığını sözlerine ekleyen Alex, "Herkes kendi kafasında bir şey düşünüyor ve hayal ediyor. Bunun sonucunda da spekülasyonlar ortaya çıkıyor. İstanbul’a, Türkiye’ye bayılıyorum. Burada yaşadığım, geçirdiğim zaman içerisinde harika anılarım var. Buraya gelmem kadar doğal bir şey yok. Bir diğer sebep de, hep içerisinde şahit olduğum derbiyi ilk defa dışarıdan kardeşimle takip etmek istedim. Kardeşim buradaki ortamı çok merak ediyordu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hiç yaşamamıştı. İlk başta eşimle birlikte gelecektim, sonra kardeşimle gelmeye karar verdim. Bunun arkasında bir sebep aramaya gerek yok. İstanbul benim çok sevdiğim bir yer. Hep içerisinde olduğum bir maçı da takip etmemin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’de bir seçim süreci var. Seçim sürecinde birbiriyle muhtemel olarak karşılaşacak iki kişi var; Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Seçimin parçasıymışım gibi yorumlar geliyor. Buralı değilim, oyum bile yok. Dolayısıyla buraya geliş sebebim tamamıyla gezmek, görmek, derbiyi izlemek ve dostlarımla hasret gidermek. Ne seçim için geldim, ne oyum var. Benim hiçbir alakam yok" diyerek son günlerdeki polemiklere nokta koydu.

"ALİ KOÇ’LA UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMEDİM"

Derbiyi henüz nerede izleyeceğini bilmediğini söyleyen Alex, "Ali Koç’la böyle bir şey konuşmadık. Konuşsaydım saklamazdım. Maç izleme niyetiyle geldim, izleriz diye de umuyorum. Kendisiyle son görüşmem sanırım 2015’teydi. Bursaspor maçına gitmiştim, orada denk gelmiştik maç sırasında, devre arasıydı sanırım. 5-10 dakika muhabbet etmiştik. O muhabbetten sonra hiçbir kişisel görüşmemiz olmadı. Burayla ilgili beni en fazla çeken şey, şu andaki derbi havası. Bu maçı senelerce içeriden takip ettim, şimdi dışarıdan yeniden koklayarak taraftar edasıyla izleyeceğim" dedi. İstanbul’a geldiği tişörtle ilgili yapılan yorumlara açıklık getiren Alex, "Hangi dünyada yaşıyorsunuz merak ediyorum. Giydiğim herhangi bir tişört. Bundan niye bir anlam çıkartıyorsunuz. Herhangi bir mesaj yoktu. Dünkü tişörtüme benzeyen birçok tişörtüm var. Ama belli bir niyetle giydiğim bir tişört değil" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANACAĞIMIZI UMUYORUM"

Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki tahmini sorulan Alex, "Bizim kazanmamızı umuyorum, keyifli bir maç olmasını ve kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum" dedi. Aykut Kocaman’la ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan yıldız isim, "Kitapta yazdım bitti. Eğer okuduysanız düşüncelerimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Giuliano ve Talisca’yla ilgili sorulan sorulara yanıt veren Alex, "Bu tür karşılaştırmaların yapılmasına aşinayım, burada olduğum süreçte de sürekli birileri karşılaştırılıyordu. Ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Diego da benimle karşılaştırılmıştı. 8 yıllık kariyeri olan biri ile yeni gelen birini karşılaştırmak haksızlık. Giuliano’ya zaman verilmeli, başarılı olması için sabredilmeli. Benzer sürelerde oynarsa karşılaştırabilir. Talisca ve Giuliano milli takım için hazır oyuncular. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Giuliano’yu daha önce gördü, sıra Talisca’nın. İkisi de mücadele edecek, milli takım için hangisi yararlıysa o formayı giyecek" diye konuştu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK ŞANSINA SAHİP"

Şu anda yalnızca tatili düşündüğünü sözlerine ekleyen Alex, "İş hakkında yorum yapmak istemiyorum. Brezilya’da birçok işim var, bunlardan bahsetmenin yeri değil. Türkiye’den de herhangi bir teklif almadım" dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan efsane isim, "Futbol olarak bir yorum yapmak istemiyorum, maçlara uzağım, yorum yapmam yanlış olur. Şampiyonluk şansına bakarsak da, elbette Fenerbahçe’nin şampiyon olma şansı var" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş