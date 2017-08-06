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Almanya’da Süper Kupa Bayern Münih’in

Almanya Süper Kupa Finali’nde Borussia Dortmund’u penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Bayern Münih, kupanın sahibi oldu.

Almanyada Süper Kupa Bayern Münihin

06 Ağustos 2017 00:02

Almanya Süper Kupa finalinde Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta karşı karşıya geldi. Dortmund, 12. dakikada Pulusic ile 1-0 öne geçerken, Bayern Münih, 18. dakikada Lewandowski ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da tempo yüksekti. 72. dakikada Aubemeyang ile Dortmund yeniden üstünlüğü ele geçirdi. (2-1). Ancak maçı bırakmayan Bayern Münih, 88. dakikada Kimmich ile eşitliği sağladı. Normal süre 2-2 eşitlikle tamamlanırken, ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Bayern Münih, rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.


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