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Almanya'da terörist sayısında artış

Almanya Anayasayı Korumu Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, ülkesinde, DEAŞ terör örgütü mensuplarının sayısında artış olduğunu söyledi.

Almanyada terörist sayısında artış

22 Şubat 2017 14:14

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Polis Kongresi'nde, Avrupa ülkelerindeki terör tehditleri karşısında işbirliğinin arttırılması konusu masaya yatırıldı. Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Almaya'da terör tehlikesinin devam ettiğini hatta giderek arttığını söyledi.

Hans-Georg Maassen, 2016 yılında bin 200 olan DEAŞ mensubu sayısının bu yıl bin 600 olduğunu belirterek, tespit edilen potansiyel terör eylemcilerinden 570'inin eyleme hazır olan kişiler olduğuna dikkati çekti. 

Haber alma teşkilatlarının işlerinin zor olduğun belirten BfV Başkanı Maassen, sanal ortamda oluşturulan terör gruplarının deşifre olabilmesi için istihbarat teşkilatlarının bu yönde çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan, Almanya'ya dışarıdan gelen ve eylem yapanların çok tehlikeli teröristler olduklarını belirten Maassen, "Özellikle Suriye'den gelen teröristlerin patlayıcı üretme yeteneğine sahip olduklarını Alman polisinden daha profesyonel bir şekilde silah kullanabildiklerini biliyoruz.

Son iki yılda Avrupa genelinde düzenlenen 15 terör saldırısının iki büyük eylemini Avrupa ülkeleri dışından gelenlerin yaptıklarını ve büyük kayıplar verdirdiklerini biliyoruz. Diğer eylemler ise küçük grupların eylemi veya ferdi eylemler oldu. Almanya'da olduğu kadar Avrupa ülkelerinde de terör tehlikesi devam ediyor" açıklamasında bulundu. Maassen, 2015 yılında Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın telefonlarına 520 ihbar geldiğini, 2016 yılında ise bin 104 ihbar geldiğini ifade etti. 

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, terör, terörist sayısı


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