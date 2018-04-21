Diğer
Kategoriler

Almanya’da Türklere saldırı

Almanya’nın Berlin şehrinde bir grup Alman iki Türk vatandaşı kadına önce sözlü, sonra fiili ardından da pitbull cinsi köpekle saldırı düzenlendi.

Almanyada Türklere saldırı

21 Nisan 2018 21:25

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 2 Türk vatandaşına pitbul cinsi köpekle saldırıldı. Margareten Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde yaşanan olayda pitbull cinsi köpeğe sahip Almanlar önce iki kadına sözlü olarak, ırkçı söylemlerle saldırıda bulundu. Daha sonra saldırganlardan biri 56 yaşındaki iki kadından birini boynundan tutarak yere itti. Daha sonra saldırganlardan bir diğeri köpeğine 36 yaşındaki diğer kadına saldırması yönünde komut verdi ve köpek kadının bacağını hafifçe ısırdı. Mağdurların yardım istemesi üzerine saldırganlar köpekleri ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan ırkçı saldırı sonrası Alman polisi konu ile alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu.  

Mustafa Tığlı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç