Almanya’da Türklere saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 2 Türk vatandaşına pitbul cinsi köpekle saldırıldı. Margareten Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde yaşanan olayda pitbull cinsi köpeğe sahip Almanlar önce iki kadına sözlü olarak, ırkçı söylemlerle saldırıda bulundu. Daha sonra saldırganlardan biri 56 yaşındaki iki kadından birini boynundan tutarak yere itti. Daha sonra saldırganlardan bir diğeri köpeğine 36 yaşındaki diğer kadına saldırması yönünde komut verdi ve köpek kadının bacağını hafifçe ısırdı. Mağdurların yardım istemesi üzerine saldırganlar köpekleri ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan ırkçı saldırı sonrası Alman polisi konu ile alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mustafa Tığlı

