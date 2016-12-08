TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Almanya'da havalimanında alıkonmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'misliyle karşılık vereceğiz' açıklamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda Alman diplomatlara yönelik uygulama başladı. Uygulamanın başladığı dün akşamdan dört Alman diplomatın uçağı kaçırdığı öğrenildi.

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Almanya'da havalimanında alıkonulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu uygulamaya karşılık misliyle karşılık verileceğini açıklamıştı. Dün akşam itibariyle başlayan uygulamayla birlikte Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den çıkmak isteyen Alman diplomatlar bir süre bekletiliyor. Pasaport kontrol noktasına gelen diplomatlar, geniş bir inceleme ve araştırma yapılmak için yaklaşık iki saat bekletildikten sonra geçiriliyor. Bu uygulama sırasında şu ana kadar dört diplomatik pasaportu taşıyan Alman diplomatın uçağını kaçırdığı öğrenildi.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz