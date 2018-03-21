Altın oranın estetik ve güzelliğe yansıması

Altın oran, bir bütünün parçaları arasındaki, uyum ve estetik açıdan en uygun sonucu ve doğada sayısız canlı ve cansız varlığın formunu veren özel bir orandır. Eski Mısır ve Yunan medeniyetleri tarafından sıklıkla kullanılmış ve günümüzde de mimari, matematik, astronomi, müzik, tasarım ve sanatın pek çok dalında kullanılmakta ve karşılaşılmaktadır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, altın oranın estetik ve güzellikteki etkisini açıkladı. Altın oranın evrenin tüm harikalarının temelinde yer aldığını ve aslında güzellik algısının da keskin bir belirleyicisi olduğunu söyledi.

Estetikte altın oran

Estetikte altın oranı ne olduğunu açıklayan Prof. Dr. Şükrü Yazar, ''Her insan için altın oranı sağlamak farklı işlemler ve operasyonlar ile mümkündür. Burun, çene, kaşlar, göz ve hatta burun delikleri bile altın orana göre yeniden şekillendirilebiliyor. Bu sayede kişinin genel yüz hatlarına uygun, mevcut görüntüsünü kusursuzlaştıran sonuçlar elde etmek mümkün oluyor'' dedi.

Her yüzde altın oranı birebir elde etmenin imkansız olduğunu, bu noktada estetik cerrahların altın orana en yakın sonuca ulaşacak değişiklikler yapmaya çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Yazar, estetik cerrahide simetrinin oldukça önemli olduğunu ve altın oran hesaplamasıyla yapılan estetiğin kusursuz güzelliğe yakınlaştırdığını sözlerine ekledi.

İnsanlar için kusursuz güzellik algısının bu bilimsel verilerin tamamen dışında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Yazar, ''Sevilen bir ünlünün burun şekline sahip olmak, dönemin popüler estetik trendlerine uygun değişiklikler istemek estetik operasyon yaptırmayı düşünen insanlarda sıklıkla gördüğümüz bir eğilimdir. Oysa altın oran kişinin kendi hatlarına ve ölçülerine en uygun değişiklerin yapılmasını sağlar. Altın oran insan gözünün kusursuz olarak algıladığı nadir bir oran olduğu için yüz estetiğinde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir orandır'' şeklinde konuştu.

Altın orana yaklaşmak için yapılacak uygulamalar

Yüz estetiğinde altın oran elde etmek için yapılabilecek pek çok farklı işlem olduğunu belirten Prof. Dr. Yazar, burnun yüz güzelliği için merkez kabul edildiğini, burnun kendi içerisinde altın orana sahip olması için burnu oluşturan yapıların birbirleriyle uyumlu bir dengesinin olması gerektiğini vurguladı. Kulak ile burun arasındaki mesafe ve bu iki organın oranlarının da estetik bir görünüm için altın orana yakınlaştırılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yazar, ''Burun kemeri ya da sırtı, kaş eğrisi de altın oran ile hesaplanarak değiştirilebilir. Yüz üzerinde bu tür değişimler yapmak ve altın orana yaklaşmak için ameliyatlı ya da ameliyatsız estetik müdahalelere rahatlıkla başvurmak mümkündür. Dolgu, enjeksiyon gibi ameliyatsız işlemler ile burun estetiği, kulak estetiği ve göz estetiği gibi uygulamalar ile kişinin yüzünde altın orana yaklaşılabilir” dedi.