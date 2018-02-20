Altınordu'ya bir olimpiyat sporcusu daha

Altyapıda yaptığı hamlelerle futbol camiasında adından söz ettiren Altınordu, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalyayı hedefliyor. Tokyo'da madalya şansı oldukça yüksek görülen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın ardından ilk Türk modern pentatlet İlke Özyüksel'i de bünyesine katan Altınordu, İzmir’de bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla bu gelişmeyi duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1.5 ay önce Ankara'da Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ı ziyaretinde İlke Özyüksel'le tanıştıklarını belirterek, “Baykan, İlke'nin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu söyleyince hemen birlikte yola devam etme kararı aldık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefi var. Gözlerindeki hırsı gördüm. Kulübümüze çok yararı olacak” dedi.

Ferhat Arıcan ve İlke Özyüksel'in hiçbir zaman bir futbolcunun kazanacağı paraları kazanamayacaklarını ifade eden Başkan Özkan, “Bir futbolcunun 10 misli daha fazla emek veriyorlar. Kısıtlı imkanlarla bunları yapıyorlar. Futbolcularımızın onlar sayesinde disiplinli ve çok çalışmayı öğrenmelerini istiyoruz. Ferhat gibi İlke de futbolcularımıza kendi hayatını anlatacak. Onlarınki müthiş bir mücadele, hırs ve inanç hayatı. Bu çocuklar kimsenin desteği olmadan kendi hırslarıyla varlar. Süper Lig'de bir futbolcuda kuvvet, hız ve hırs olmalı. Onlar savaşçı ruh. Bize de savaşçı ruh lazım. İş adamları böyle gençlerimize desteklemeli” diye konuştu.

“Olimpiyat madalyası alacağım”

Spora çok küçük yaşlarda başladığını anlatan İlke Özyüksel, 9 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu yaşadığını ifade ederek, “Dünya ve Avrupa çapında şampiyonluklar elde ettim. 2015'te atıcılık, eskrim, yüzme, binicilik ve koşudan oluşan pentatlonda dünya rekoru kırarak şampiyon oldum. O dönem 2016 Rio Olimpiyatları'na kota almak için günde 10 saat antrenman yapıyordum. İlk olimpiyat tecrübemde çok gençtim ve başarılı olamadım. 2017'yi 2 dünya rekoru ve 5 madalyayla kapattım. Halen gençlerde yarışıyorum, bu yıl Çekya'da gençler dünya rekoru kırmak istiyorum. Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Olimpiyat altın madalyasını almadan bu spora veda etmeye hiç niyetim yok” dedi.

Ali Gözeten - Yaşar Ozan Mayasız