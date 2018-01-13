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Amatör maçta kavga

Erzincan 1. Amatör Küme B Grubu'nda Play-off çıkma mücadelesinde olaylar çıktı.

Amatör maçta kavga

13 Ocak 2018 19:26
Amatör maçta kavga - Tıkla İzle

Play-off mücadelesinde karşı karşıya gelen Üzümlü Belediyespor ile İliç Gençlikspor maçının sonunda olaylar çıktı. Kavgada 1 futbolcu yaralanırken, 1 futbolcu da gözaltına alındı. Erzincan'ın Üzümlü İlçesi'nde futbol sahasında oynanan müsabakada, Üzümlü Belediyespor uzatmalarda son dakika gölü ile İliç Gençlikspor'u 1-0 yendi. 

Karşılaşma sonunda taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte bir futbolcu yaralanırken, bir futbolcu da gözaltına alındı. Gerginlik Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'nın araya girmesi ile yatıştırıldı. 

Fatih Gülnahar
 

 

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