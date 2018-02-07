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Anadolu Efes, Malaga deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 22. haftasında yarın Martin Carpena Spor Salonu’nda İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Malaga deplasmanında

07 Şubat 2018 12:19

THY Euroleague 22. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45’te deplasmanda İspanya’nın Unicaja Malaga ekibi ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet ile son sırada bulunuyor. Malaga ise 8 galibiyet ve averajla sekizinci sırada yer alıyor.

18. randevu

Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Euroleague’de oynanan 17 karşılaşmanın 9’unda lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 8 karşılaşmada da Malaga rakibini mağlup etti. İki takım arasında bu sezon ligin 5. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Malaga 79-74’lük skorla yenmişti.

Euroleague’in 21. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Valencia takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 82-66 mağlup etmiş, Unicaja Malaga ise Rusya’nın Khimki takımına deplasmanda 68-66 yenilmişti. 

Oğuzhan Ort

 

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