Anadolu Efes, Malaga deplasmanında

THY Euroleague 22. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.45’te deplasmanda İspanya’nın Unicaja Malaga ekibi ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 21 haftada lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet ile son sırada bulunuyor. Malaga ise 8 galibiyet ve averajla sekizinci sırada yer alıyor.

18. randevu

Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Euroleague’de oynanan 17 karşılaşmanın 9’unda lacivert-beyazlılar parkeden galip ayrılırken, 8 karşılaşmada da Malaga rakibini mağlup etti. İki takım arasında bu sezon ligin 5. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Malaga 79-74’lük skorla yenmişti.

Euroleague’in 21. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Valencia takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 82-66 mağlup etmiş, Unicaja Malaga ise Rusya’nın Khimki takımına deplasmanda 68-66 yenilmişti.

Oğuzhan Ort