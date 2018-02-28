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Anadolu Efes, Milano deplasmanında

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta karşılaşmasında yarın İtalya’nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Mediolanum Forum’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:45’te başlayacak.

Anadolu Efes, Milano deplasmanında

28 Şubat 2018 12:04

Avrupa arenasındaki 615. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 614 karşılaşmada 339 galibiyet ve 275 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 367. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 366 karşılaşmada 182 galibiyet ve 184 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Olimpia Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 25 kez karşılaşırken, İstanbul temsilcisi 18 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada ise Efes 17 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 86-70 mağlup olmuş, AX Armani Exchange Olimpia Milan ise Fenerbahçe Doğuş’a deplasmanda 89-70 yenilmişti. Euroleague’de 23. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 16. sırada, AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 7 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor. 

Etiketler: Anadolu Efes

 

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