Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Anadolu Efes, Milano’yu ağırlayacak

Anadolu Efes, Milano’yu ağırlayacak

THY Euroleague’in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde oynayacağı EA7 Emporio Armani Milano ile 24. kez karşı karşıya gelecek. Efes, İtalyan ekibi ile İstanbul’da oynanan maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Anadolu Efes, Milanoyu ağırlayacak

08 Şubat 2017 10:45

Anadolu Efes, THY Euroleague 22. haftasında yarın 20.30’da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milano ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 21 haftada Anadolu Efes; 10 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 8. sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

Avrupa’da 578. maç
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 577 kez mücadele etti. Efes bu maçlarda 324 galibiyet alırken, 253 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 2001-2002 sezonundan beri THY Euroleague’de de mücadele eden Anadolu Efes, 329 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda ise 167 galibiyet ve 162 mağlubiyet aldı.

24. randevu
Anadolu Efes ile EA7 Emporio Armani Milano, bugüne kadar 23 kez birbirlerine rakip oldu. Efes 16 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan ekibi ise 7 kez kazandı. Bu maçlarda Efes, EA7 Emporio Armani Milano ile İstanbul’da oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

İstatistiklerle iki takım
THY Euroleague'de Anadolu Efes, 84.0 sayı, 36.0 ribaund ve 18.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, EA7 Emporio Armani Milano 82.8 sayı, 33.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'de Thomas Heurtel 13.7 sayı ortalamasıyla takımı sırtlarken, İtalyan ekibinde ise Sanders 13.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
İki ekibin arasında Euroleague’in ilk yarısında İtalya’da oynanan karşılaşmayı EA7 Emporio Armani Milano 105-92 kazandı.

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Anadolu Efes, Milano, THY Euroleague


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!