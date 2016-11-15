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Anadolu Efes'ten 3. zafer

Turkish Airlines Euroleague 7. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Rus ekibi Unics Kazan’ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Anadolu Efes'in 104-99'luk üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Efesten 3. zafer

15 Kasım 2016 21:54

Turkish Airlines Euroleague 7. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Rus ekibi Unics Kazan’ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Anadolu Efes'in 104-99'luk üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Euroleague'deki 3. galibiyetini aldı.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Carmelo Paternico xx, Clemens Fritz xx
Anadolu Efes: Cotton xx, Granger xx 7, Cedi Osman xxx 16, Brown xx 8, Dunston xxx 13, Omic xx 4, Doğuş xx, Heurtel xxx 24, Thomas xxx 20, Honeycutt xx 12
Başantrenör: Velimir Perasovic
Unics Kazan: Colom xx 11, Langford xxx 25, Panin xx 6, Kaimakoglou xx 6, Parakhouski xxx 20, Williams xx 4, Banic xx 6, Johnson xx 10, Voronov xx 6, Antipov xx 5
Başantrenör: Evgeny Pashutin
1. Periyot: 26-24 (Unics Kazan lehine)
Devre: 54-49 (Unics Kazan lehine)
3. Periyot: 81-74 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Doğuş (Anadolu Efes) 

Kaan Ülker

Etiketler: Anadolu Efes


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