Ankara'da istinat duvarı çöktü

Ankara’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde hayatı adeta felç etmiş ve çoğu araba ile iş yeri sular altında kalmıştı. Bugün Peyami Sefa Mahallesi 363. Sokak’ta istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle biranda çöktü. Çöken duvar, hemen yanında bulunan 6 katlı bir binanın üzerine doğru düştü. O sırada bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten bina sakinlerinden Ramazan Özçelik, “Yağmur yağıyordu, bir ses geldi balkona çıktık ve duvarın çöktüğünü gördük. Balkonumuzda çatlaklar meydana geldi. Bu sebeple burası hala tehlike arz ediyor” dedi.

“Yaklaşık 2 milyon zararım var”

Öte yandan özellikle Çankaya’da etkili olan yağış, Aksu Caddesi ile Yenişehir Pazaryeri’nin arasını adeta göle çevirmiş ve arabalar sular altında kalırken, çok sayıda vatandaş kafelerde ve apartmanlarda mahsur kalmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi intikal etmişti. Ekiplerin iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardığı alanda bugün ise temizlik çalışmaları başladı. Belediye ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışması başlattı.

Ortepedi medikal ürünler sattığı dükkanı hasar gören Metin Karadağ, “Mağduriyetimiz ortada, görüyorsunuz. Yetkililerin yanımızda olmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 milyon zararım var. Biz sağlık sektörü üzerinde çalışıyoruz. Bazı ürünlerin hijyenik olması lazım. Bu ürünlerin hiçbiri sağlık açısından artık kullanılamaz” şeklinde konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın

