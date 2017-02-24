Diğer
Kategoriler

Ankara'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Başkent’te, durmak için sağ şeride geçen tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Ankarada otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

24 Şubat 2017 20:48

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan 06 GA 4865 plakalı tırın sürücüsü Sezai K., arkasından hızla gelen Yusuf Ziya Erciyas yönetimindeki 26 PD 824 plakalı araca yol vermek için sağ şeride geçip durdu. Hızını alamayan otomobil sürücüsü, Bağlum köprü altında tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin şoförü Yusuf Ziya Erciyas’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: ankara, kaza, keçiören


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!