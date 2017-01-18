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Ankara’daki doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında

Başkent’te dün akşam meydana gelen doğalgaz patlamasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankaradaki doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında

18 Ocak 2017 12:32
Ankara’daki doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Başkent’te dün akşam saatlerinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşanan yıkım ve patlamanın etrafa verdiği zararın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Günün ilk ışıklarıyla beraber olay yerine gelen doğalgaz acil, AFAD, itfaiye, polis ve olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği binada incelemelerine başladı. Patlama sonucu zarar gören binalarda ise hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Patlamanın meydana geldiği lojmanın yanındaki binada oturan Seren Yıldızçelik, patlama anını anlattı. Patlama anında odasında olduğunu belirten Yıldızçelik, patlamanın etkisiyle karşı binadan kendi odasına eşyaların geldiğini ifade etti.

Patlama anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine, patlama sonrası oluşan toz bulutu ve olay yerinde yaşanan panik yansıdı. 

Uğur Kan Yüksek


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