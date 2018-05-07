Anneler Günü'nde Ne Alsak?

Bu durumda hem alışveriş merkezlerinde, hem de online mağazalarda bir hareketlilik başlıyor. Vitrinler annelere göre yenileniyor; anneye alınabilecek hediyeler öne çıkarılıyor; içinde mutlaka “anne” kelimesi geçen kampanyalar başlatılıyor.

Nerede Ne İndirim Var?

Anneler Günü enerjisi an itibarıyla tüm AVM ve internet mağazalarını sarmış durumda. Bunu AVM’lerdeki kalabalıktan ve web sitelerindeki yavaşlamalardan da anlamak mümkün. Hatta tam bir ürünü tıklayıp sepete atmak istediğinizde “stokta kalmadı, teşekkür ederiz” gibi bir yazının çıkmasından da görüldüğü gibi herkes bu hafta harıl harıl alışveriş yapıyor olacak. Peki acaba mağazalarda ne gibi indirimler var?

-Defacto’da Anneler Günü'ne özel %40 sezon ortası indirimine ek, 100 TL veya 4 ürün ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava kampanyası başladı.

-Mavi’de tüm indirimlere ek olarak 200 TL üzeri alışverişte 25 TL veya 350 TL üzeri alışverişte 50 TL Kartuş Puan hediyesi var.

-Mango’ya girdiğinizde karşınıza hemen “Newsletter'ımıza kayıt ol ve %10 indirim kazan” yazısı çıkıyor. Eğer kayıt olursanız vermiş olduğunuz e-posta adresine %10 değerinde bir indirim kodu geliyor.

-Boyner’den yapacağınız 350TL ve üzeri alışverişte 50TL, 700TL ve üzeri alışverişte 150TL indirim veren kupon kodu: ANNE150. Son kullanım tarihi belirtilmemiş.

-Saat ve Saat sitesinden 300TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 20TL indirim kuponu - ANNELEREOZEL20. Son kullanım tarihi: 31 Mayıs 2018.

-FLO’nun inStreet mağazasından 125TL ve üzeri tüm alışverişleri 15TL ucuzlatan kupon kodu: AC15AVX. Son kullanım tarihi: 31 Mayıs 2018.

-Nautica online mağazasında geçerli %10 indirim kodu: NAUTICA2018. Son kullanım tarihi: 8 Mayıs 2018.

-Tchibo'dan tüm online alışverişlerde geçerli bedava kargo kuponu: KARGOM18. Son kullanım tarihi: 10 Mayıs 2018.

-Pierre Cardin’den yapacağınız 200TL ve üzeri alışverişleri anında 25TL ucuzlatan kupon kodu: AVNTJXPC25. Son kullanım tarihi: 31 Mayıs 2018.

-Altıncı Cadde’den Anneler Günü’ne özel 500TL alışverişte 75TL indirim kodu: ANNE75.

-Watsons Bahar Festivali boyunca 1000 üründe “İkincisi 1TL” kampanyası başladı ve 30 Mayıs’a kadar sürecek.

-Beymen’den 1000TL alışverişte 200TL veya 2000TL alışverişte 500TL hediye kodu: BEYMEN122. Ayrıca Beymen Club, Collection, Academia ve seçili markaların ilkbahar/yaz 2018 koleksiyonundan ikinci ürüne %50 indirim kodu: MAMA50. Son kullanım tarihi belirtilmemiş.

-OXXO’da Anneler Günü için 30TL indirim kodu: ANNELERGUNU150. 13 Mayıs tarihine kadar geçerli 150 TL üzeri alışverişte 30 TL indirim veriyor.

-Chakra’dan 20 TL Hediye Kuponu kazanmak isterseniz hemen e-bültene üye olun, 200 TL üzeri alışverişiniz için 20TL değerindeki CHKR-EBLTN20 indirim kodunu kullanma hakkını kazanın. Bu kod sepet kısmında bulunan indirim kodu kısmına yazıldıktan sonra sistem üzerinden tutar indirimi yapılır ve ödemeniz 20TL ucuzlar. Bu kampanya sadece online mağazaya özel.

-Divarese’de Anneler Günü’ne özel 100TL değerindeki indirim kodu: DV100 ve 400TL üzeri alışverişleri anında 100TL ucuzlatıyor.

-Bonprix sitesinde 100 TL ve üzeri alışveriş yaptığınızda 20 TL indirim verirken kargoyu da anında bedava yapan indirim kodu: 81581. Son kullanım tarihi: 18 Mayıs 2018.

-ForeverNew Anneler Günü için online mağazadan alışveriş yapan 5 kişiye çekilişle 1000’er liralık hediye çeki armağan edecek.

-Silk & Cashmere annesine 1 hediye alana %15, 2 hediye alana %20, 3 hediye alana %25, 4 hediye alana %30 indirim yapıyor.

-Marks & Spencer Anneler Günü’ne özel 800TL alışverişte 200TL, 450TL alışverişte 100TL indirim yapıyor.

Çapraz Kampanyalar:

Çapraz Kampanyalar iki ayrı mağazanın birbirlerine değer katmak için ortaklaşa yaptıkları kampanyalara verilen isim. Yani “Bu mağazada şunu yapardan diğer mağazadan şunu kazanırsın” şeklinde cümlelerle ifade ediliyor ve bazen bir bakıyorsunuz ortaya çok güzel fırsatlar çıkmış. Aynı anneler günü geldiğinde şu aşağıdaki örneklerde olduğu gibi:

-Atasun Optik’te Anneler Günü Flormar Kampanyası başladı ve güneş gözlüğü alışverişi yapanlar Flormar için %20 indirim kodu kazanıyor. Kampanya 13 Mayıs’a kadar sürecek ve Atasun’dan kazanılan kodlar Flormar’da 30 Haziran’a kadar geçerli olacak. Kampanya 5000 adet stokla sınırlı.

-Çiçeksepeti'nde Türk Telekom'lular %40 indirim kodu kazanıyor. Kampanyadan Türk Telekom bireysel mobil, internet veya ev telefonu müşterileri yararlanabiliyor. Haziran sonuna kadar geçerli olacak bu kampanyadan faydalanabilmek için Türk Telekom Avantaj mobil uygulaması üzerinden Fırsat Kodu Al butonunu tıklayarak ya da cep telefonundan CICEK boşluk TCKN yazıp 6262’ye kısa mesaj göndererek fırsat kodu alınabilir.

-Gratis Kart’lılara Çiçeksepeti'ndeki rozetli ürünlerde %15 indirim var. 31 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada indirim koduna Gratis Kart ile yapılan alışverişlerden sonra fiş üzerinde belirtilen adımları izleyerek ulaşabilirsiniz.

-Selfy’liler Çiçek Sepeti’nden %40 indirimli alışveriş yapıyor. Mobil hattından cicek yazıp 5062’ye SMS gönderip şifre alınıyor. Gelen şifreyi ödemede kullanarak indirimden yararlanılabiliyor. Son kullanım tarihi: 1 Temmuz 2018.

-Trendyol ile Visa’nın düzenlediği çapraz kampanyada ise 31 Mayıs’a kadar Visa kredi kartınızı Trendyol’a ilk kez kaydederseniz, 100TL alışverişte geçerli 30TL indirim kodu kazanıyorsunuz.

Kaynak: indirimkodu.com