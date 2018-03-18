Antalya’da gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 791 Sokak üzerindeki bir iş yerinde saat 21:00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre Hayati Ö. iş yerindeki arkadaşlarıyla sohbet eden 40 yaşındaki Uğur Kaplan ve arkadaşlarını gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Daha önce aralarında yine gürültü konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülen Hayati Ö. ile gürültü yapmadıklarını söyleyen Uğur Kaplan arasında sözlü münakaşa çıktı. Tartışmanın ardından yan binada bulunan evine giden Hayati Ö., silahını alarak tekrar iş yerinin önüne geldi. Burada yine bir süre tartışan ikilinin sözlü münakaşası kavgaya döndü. Yaşanan arbede sırasında Hayati Ö., tabancasıyla ateş etti. Bu sırada dükkan içerisine kaçmaya çalışan ve Hayati Ö’nün Uğur Kaplan’a ateş açmasına mani olmaya çalışan 18 yaşındaki Hasan K., sağ eline isabet eden iki kurşunla yaralandı. Sırtına iki kurşun isabet eden Uğur Kaplan ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaplan’ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, sağ eline iki kurşun isabet eden 18 yaşındaki Hasan K.’yı ise özel bir hastaneye götürdü.

Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli Hayati Ö. ise olayda kullandığı tabancasıyla birlikte olaydan 30 dakika sonra Meydan Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.