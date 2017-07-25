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Antalya’da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Antalya’da izinsiz girdiği bahçeden patlıcan alan bir kişi, 3 lira ve bir de not bırakarak bahçe sahibinden helallik istedi.

Antalyada insanlık ölmemiş dedirten olay

25 Temmuz 2017 21:18

İlginç olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşandı. Bir eczanede tekniker olarak çalışan Selahattin Uğurkutu'nun 10 yıldır hobi olarak ilgilendiği Mahmutlar Mahallesi’ndeki bahçesine giren kimliği belirsiz bir kişi izinsiz topladığı patlıcan karşılığında 3 lira ile üzerinde, ‘6 patlıcan aldım. Hakkını helal et. Parayı bıraktım’ yazılı not bıraktı.

"Şahsın kendisine ne kadar topladıysa helal ediyorum"

Bahçe sahibi Selahattin Uğurkutu, çiftçilik hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Sabah patlıcanları toplamak için ablası ve eniştesi ile bahçeye geldiğinde para ve notla karşılaştığını belirten Uğurkutu, "Kağıdı ve parayı görünce merak ettim. Kağıdı okuyunca ‘6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin’, demiş. Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. Şahsın kendisine ne kadar topladıysa helal ediyorum" dedi. 

Erdal Anak
 

Etiketler: antalya, not


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