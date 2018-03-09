Antalya’da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Kemer’in Beycik Mahallesi Kartal Yuvası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.A., M.S, S.S., A.S., H.A. ve M.K. kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet jeneratör, 1 adet el yapımı detektör, 1 adet hilti ve 17 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Alanda ise yaklaşık 40 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlendi.

Öte yandan, şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.