Antalyalı emlak şirketi İspanya'ya ofis açtı

Yabancıya konut satışında dünyanın en büyük pazarlarından biri olan İspanya'da, 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleşen konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 17 bin oldu. Türkiye'de ise yüzde 24 artışla 2018'in ilk çeyreğinde yabancılara 5 bin 298 konut satıldı. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Bursa olurken, İspanya'da Madrid, Barcelona, Alicante ve Malaga şehirleri tercih edildi. Antalya merkezli emlak şirketi Antalya Homes, Türkiye'nin yabancıya konut satışındaki en büyük rakiplerinden İspanya'nın Malaga şehrinde, Spain Homes markasıyla ofis açtı. İspanya pazarında 10 dilde hizmet verecek şirket, 5 yıl içinde 14 ofis açmayı ve yıllık 90 milyon euroluk iş hacmine ulaşmayı hedefliyor.

İspanya pazarında liderliği hedeflediklerini belirten Spain Homes Kurucu Ortağı Özkan Tekçe, "Türkiye gayrimenkul pazarında ve özellikle yabancıya konut satışında edindiğimiz tecrübeyi İspanyada faaliyet gösterecek olan yeni yatırımımız Tekce Overseas SA bünyesindeki Spain Homes markasına aktaracağız. Yüksek işsizlik oranındaki hızlı düşüş, 2019 yılı için yüzde 2,5'lik büyüme beklentisi ve emlak fiyatlarının halen kriz önceki döneme göre düşük seviyede seyretmesi İspanya'yı konut satın almak için cazip bir ülke haline getiriyor. İspanya aynı zamanda Golden Visa programı ile de Avrupa Birliği dışındaki alıcılar için önem arz ediyor. İspanya'da 5 yıl içinde 14 ofis açıp yıllık 90 milyon euroluk iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Kısa sürede İspanya başta olmak üzere pazara yön veren diğer ülkelerde açacağımız şubelerle, küresel gayrimenkul piyasasının önemli bir oyuncusu olmak istiyoruz" dedi.