Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, Hollanda’nın Utrecht şehrinde 24’üncü kez düzenlenen 50+ Jaarbeurs Fuarı’nda Alanya tanıtımı yaptı. Yaklaşık 17 milyon nüfuslu Hollanda pazarının yaşlı turizmi konusunda nabzını tutan Güneş, Bakanlık çatısı altında ALTAV olarak ilk kez katılım sağladıklarını belirterek Turizm Bakanlığı’nın 6’ncı defa yer aldığı bu segmentteki fuar dünyada ilk olma özelliğine sahip bulunduğunu kaydetti.

Güneş; " Türkiye’den bölge olarak sadece Alanya vardı. 2015 yılında 5 gün süren fuarı 96 bin 881 kişi ziyaret etmiş. İspanya’dan Bakanlık haricinde Girona, Andalucia ve Castellon bölgeleri bu fuarı çok önemsiyorlar ve ayrı stant ile katılım sağladılar. Hollanda’dan Türkiye’ye gelen tatilci sayısında geçen yıla göre Temmuz ayında eksi yüzde 39’lara varan düşüş yaşandığı bilgisini aldım. Ağustos ayı sonrası Türkiye’deki ılımlı hava ve paket turların aşırı fiyat kırmasından dolayı düşüş geçen yıla göre eksi yüzde 15’e gerilemiş." dedi.

“Güvenlik endişesi"

Alanya olarak 300 gün güneşlenme süresinin olmasından dolayı 50+ yaş grubunun tercih ettiği bir bölgede olduklarını söyleyen Güneş, yaptıkları görüşmelerde Türkiye’de tatil yapmayı çok istediklerini fakat güvenlik çekincesinden dolayı buna cesaret edemediklerini öğrendiklerini söyledi. Güneş; ". Ülkemizde güven ve istikrarın tekrar tesis edilmesiyle 2023 hedeflerine, hizmet kalitemiz, turizmin devlet politikası haline gelmesi ve bölgesel zenginliklerimiz ile ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göndermiş olduğu doğada şekil bulmuş ağaç dallarından yapılan Yalos sanatının bir örneğinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Neşe Kıvılcım'a takdim edildiğini hatırlatan Güneş, fuarda Alanya’ya iki stant ayrıldığını ,fuara ve Alanya’ya ilginin yüksek olmasının ise sevindirici olduğunu söyledi. Güneş, önümüzdeki fuar sezonunda 25 civarında uluslararası fuarda tanıtımlarının süreceğini sözlerine ekledi.