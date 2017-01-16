Süper Lig’de 17 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi ile elde ettiği 25 puanla 7. sırada yer alan Antalyaspor, bu sezon ilk kez bir maçta rakip ağlara 3 gol atma başarısı elde etti.

İLK 3 GOLLÜ GALİBİYET

Antalyaspor, bu sezon oynadığı 17 maçta ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı elde etti. Antalyaspor, lige Osmanlıspor beraberliğiyle başlarken, Alanyaspor’a 2-1, Konyaspor’a 3-1, Karabükspor’a da 3-2 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalırken, Galatasaray’a da deplasmanda 3-1 yenildi. Akdeniz ekibi, 7. haftada sahasında Çaykur Rizespor ile 90+1’de yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bir sonraki haftada deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olmaktan ise kurtulamadı. Antalyaspor, ligde daha sonra oynadığı Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarını 1-0’lık skorlarla kazandı. 13. haftada İstanbul’da lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan güney ekibi, 14. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe’yi Yekta Kurtuluş’un 30 metreden attığı golle 1-0 mağlup etti. 15. haftada deplasmanda Bursaspor’a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, bir sonraki hafta Kasımpaşa’yı aynı skorla mağlup etti. Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynadığı Gaziantepspor maçında 3-0 galip ayrılırken, bu sonuç Akdeniz ekibinin bu sezon bir maçta attığı en fazla gol olmanın yanı sıra, en farklı galip gelinen maç oldu.

EN FAZLA 1-0

Antalyaspor bu sezon oynadığı maçlarda 5 kez sahadan 1-0’lık skorlarla ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım 17 maçta 5 kez 1-0, 3 kez 2-1, 2’şer kez 0-0, 3-0 ve 3-1, birer kez de 1-1, 2-2 ve 3-2’lik skorlar aldı.

18 HAFTA SONRA GOLLE TANIŞTI

Antalyaspor’un Kamerunlu forvet oyuncusu M’billa Etame de gol orucunu bozdu..Etame kırmızı-beyazlı takımla bu sezon 14 maçta görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar oynanan 17 maçın 15’inde kadroda yer alırken, iki maçı ise sakat olduğu için kaçırdı. 18 hafta sonra golle tanışan Kamerunlu oyuncu, bu sezon görev aldığı müsabakalarda ise 1 gol, 2 asist yaptı.

GAZİANTEP ARENA’DA İLK GOLÜ ATAN OYUNCU OLDU

Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep’te oynanan Gaziantepspor - Antalyaspor maçının bir başka önemi de Gaziantep Arena Stadyumu’nun açılış maçı olmasıydı. Antalyaspor karşılaşmayı 3-0 kazanırken, M’billa Etame ise Gaziantep Arena Stadyumu’nda ilk golü atan isim oldu.

(Adem Akalan / İHA)