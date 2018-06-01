AÖF sınav sonuçları sorgulama 2018|AÖF üç ders sınavı başvuru tarihi?

AÖF 2018 İlkbahar sınavının 26-27 mayıs tarihlerinde bitmesi ile beraber öğrenciler sınav sonuçları merak etmeye ve hangi tarihlerde açıklanacağını öğrenmek istiyorlar ve konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Haberimiz üzerinden aöf sınav sonuçları 2018 ilkbahar dönemi ile aöf ilkbahar dönemi üç ders sınavı hakkında bütün merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz. İşte konu ile ilgili kapsamlı bilgiler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak açıklanır açıklanmaz bu haber üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

2018 AÖF İLKBAHAR SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

AÖF sınav soruları ve cevaplarını AÖF sistemine giriş yaparak görebilirsiniz.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAV TAKVİMİ

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÖF sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler. Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

AÖF soru ve cevapları

2001 yılından bu yana AÖF sınav soru ve cevaplarını e-Kitap formatında öğrencilere paylaşıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi AÖF soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak sisteme girip hem bu yıl ki, hem de geçmiş yıllardaki sorulara erişebiliyorlar.

AÖF Sınav Geçme Notları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı



Cem Radış/İHA