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Arabasını satarken dolandırıldı

İzmir'de, internet üzerinden satılığa çıkardığı aracını anlaştığı bir şahsa satan M.A., hesabına para yatırıldığını görmeden şüpheli şahıslar bilgisayar görüntüsünden hesabına para yatırıldığını gösterince noter aracılığıyla aracının satışını verdi. Dolandırıldığını sonradan anlayan M.A.'nın durumu polise bildirmesi ile polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken birinin aranmasına deva ettiği öğrenildi.

Arabasını satarken dolandırıldı

03 Ocak 2017 12:31

Aliğa ilçesinde oturan 41 yaşındaki M.A., kendisine ait aracı satmak için internet sitesine koydu. Geçtiğimiz 4 Aralık günü isminin Z. olduğunu söyleyen bir şahıs, M.A.'yı telefonla arayarak araç için pazarlık yapıp 96 bin lira karşılığında anlaştılar. Aracı satın alacak olan Z. isimli şahıs, M.A.'yı satış için Gaziemir'e çağırdı. M.A., noterde Z. isimli şahıs ile buluşurken Z., aracın M.N.Ç. (29) isimli şahsın üzerine alınacağını söyledi. Z.'nin yanında bulunan ve dayısı olduğunu söyleyen kişi de yanlarında bulunurken noterde aracı üstlerine geçirmek için iddiaya göre, M.A.'ya ait hesaba 96 bin 250 liranın EFT yapıldığına dair bilgisayar ekran görüntüsü gösterdiler. M.A. kendi hesabını kontrol etmezken aracı sattığı kişilerin gösterdiği bilgisayar görüntüsünden paranın hesabına yattığına güvenerek noterde aracın satışını verdi.

Dolandırıldığını sonradan anladı
Ancak M.A. aracın satışını verdikten sonra hesabına baktığında paranın yatırılmadığını görünce şoke oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden M.A., durumu anlatıp şüpheli şahıslardan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaparak M.A.’ya ait aracı alan şahıslardan Z.’nin gerçek kimliğinin Y.B.(44) olduğu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geçtiğimiz 25 Aralık günü yapılan operasyonla aracı üzerine alan M.N.Ç.'yi yakaladı. M.N.Ç. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan polis ekiplerinin Y.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Etiketler: dolandırılma, İzmir


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