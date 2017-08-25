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Aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı ile vurdular

Niğde’de bir kişi aralarında husumet bulunan kişiler tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı ile vurdular

25 Ağustos 2017 07:15
Aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı ile vurdular - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Olay Niğde Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi caddesi, 5 Şubat spor salonu karşında meydana geldi.

İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan O.M ile 3 kişi Süleyman Fethi caddesindeki otobüs duraklarında karşılaştı. Otomobilde bulunan 3 kişiden biri otomobilde bulunan pompalı tüfek ile otomobilden O.M’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları O.M’nin çenesine ve kollarına isabet etti. Silah sesleri üzerine O.M’nin yerde kanlar içerisinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede 112 Acil sağlık ekipleri yaralı O.M’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olayı gören çevredeki görgü tanıkları ise, ‘‘Biz silah sesleri duyduk. Bir kişi tüfekle vurulmuş yaralıydı. Çenesinde iki tane saçma isabet etmiş onu gördük. Ateş edenler ise otomobil ile kaçtı gitti.’’ dedi.

Hastaneye kaldırılan O.M.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otobüs durağının camları kırıldı. Olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri ise görüntü çeken gazetecilere tepki gösterdi.

Polis ekipleri otomobil ile kaçan 3 şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Mücahit Bilgi
 

Etiketler: Niğde, pompalı tüfek


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