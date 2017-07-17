Arif V 216 Çerkezköy’de çekiliyor

Cem Yılmaz´ın ´G.O.R.A.´ filminden tanıdığımız Arif ile Ozan Güven’in ise 216 robot karakteri ile karşımıza çıkacağı ´Arif V 216´ filmi beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Filmin 2018 yılında vizyona girmesi beklenirken, Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in başrolünde oynadığı bu filmin çekimleri Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Tepe mevkiinde sürüyor. Kalabalık bir set ekibi tarafından devam eden çekimlere Cem Yılmaz’ın da katıldığı öğrenildi.

3 gün süren çekimlerinden ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından, "Mahallelerinde çekim yaptığımız,Cerkezköy'de ki arkadaşlarımıza, misafirperverlikleri ve dostane yardımları için çok teşekkür ederim." şeklinde paylaşım yaptı.

Uğur Arslan