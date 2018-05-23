Arıkovanı’ndan liseli gençlere özel proje

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, parlak fikirleri ürüne dönüştüren girişimcileri, destekçilerle buluşturmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada; Arıkovanı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, liseli girişimcilere için bir platform oluşturdu. Başvurular arasından seçilen 12 proje ve 30 liseli genç yetenek, 13 Mayıs’ta İTÜ Magnet’te yarım günlük özel bir eğitim aldı. Genç liseliler eğitimlerinin ardından, projeleriyle genc.arikovani.com’da kitlesel fonlama kampanyası oluşturmak için hazırlandılar. 19 Mayıs’ta kampanyalarını başlatan liseli gençlerin projeleri bir ay boyunca platform üzerinden destek toplayacak.

Mentor ve melek yatırımcı Ömer Erkmen’den girişimcilik, Insprad şirketinin kurucu ortağı Batuhan Dalcı’dan storytelling (hikaye anlatımı) konularında eğitimler alan ve Arıkovanı ekibinden kitlesel fonlama ile ilgili deneyimlerini dinleyen liseliler, mevcut kullanıcıların ve yeni gelen kullanıcıların hesaplarına yüklenen sanal para ArıCoin ile destek toplamaya başladılar. Projeler arasından en çok Arıcoin’i toplayan ilk 3 proje ile hedefini tamamlayan proje sahiplerini ise sürprizler bekliyor.

Arıkovanı, genç girişimcilerin hayallerine ortak olan destekçileri de unutmuyor. En çok Arıcoin’i toplayan ilk üç projenin destekçilerine, Outliers Notebook, Türkiye’nin İnternet Girişimleri kitabı, Arıkovanı kupası, rozetleri ve stickerlarından oluşan ödül paketleri hediye olarak gönderilecek.