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Arkadaşlarına 'uçmayı deneyeceğim' deyip...

Konya’nın Seydişehir ilçesinde liseye giden 15 yaşındaki kız öğrenci, Whatsapt’taki arkadaş grubuna “Gençler, ben ayrılıyorum aranızdan. Psikolog olamadan psikolojime kurban gittim. Bunu intihar olarak görmeyin. Sadece uçmayı deneyeceğim” diye mesaj attıktan sonra inşaat halindeki binanın 8. katından atlayarak intihar etti.

Arkadaşlarına uçmayı deneyeceğim deyip...

19 Aralık 2016 19:45

Olay, Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liseye giden 15 yaşındaki kız öğrenci N.S.T., öğle saatlerinde Whatsapp üzerinden arkadaş grubuyla mesajlaşmaya başladı. Mesajlaşma sırasında “Gençler ben ayrılıyorum aranızdan. Artık +4 olarak devam edin. O değil de psikolog olamadan kendi psikolojime kurban gittim (trajikomik). Neyse kankeytocanpingler fazla uzatmaya gerek yok, ben gidiyorum işte. Çok kızmayın bana olur mu? Bu arada benden kalan eşyalarım falanda sizin olabilir. Kafanıza göre takılın yani” diye yazdı. Mesajının devamında genç kız, “Ha bide bişi dicem, bunu intihar olarak görmeyin lan. Sadece uçmayı denicem valla bak. Bakalım yer çekimi ne kadar kuvvetliymiş. Belki Newton bize yalan söylüyordur. Yer çekimini bulan Newton’du dimi ya emin olamadım şimdi? Zamanında ders dinlemeyince böyle cahil oluyorsunuz işte. Benim gibi olmayın siz. Ulan fazla uzatmaya gerek yok dedim, iyice saçmaladım. Neyse tamam hadi kaçtım. Hakkınızı helal edin, hepiniz Allah’a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum” diye yazdıktan sonra başka da mesaj atmadı. Ardından gruptan arkadaşlarının "Ne der la bu", "Kankam iyi misin?" sorularını yanıtsız bırakan genç kız, inşaat halindeki 8. kattan atladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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