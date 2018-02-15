Aşiretlerden Zeytin Dalı Operasyonu'na destek

Ertoşi Aşireti lideri İskender Ertuş, Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada Afrin’den gelen şehit haberlerinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Afrin’de yürütülen askeri operasyonun ülkemizi ne denli maddi ve manevi olarak sıkıntıya soktuğunun da farkındayız. Bu tüm olumlu ve olumsuz gelişmeleri göz önünde bulundurarak, şahsım ve bana bağlı olan tüm Ertuşi Aşireti mensupları olarak ülkemize her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Tarihe bakıldığı zaman aşiretimiz Osmanlı’dan beri gelen devletine olan sadakatini hiçbir zaman bozmamıştır ve bundan sonra da bozması mümkün değildir” diyen Ertuş, “Çünkü Ertuşi Aşireti Osmanlı'ya sadece miralaylarda asker desteği sağlamakla kalmamış, bununla birlikte çok zaman Osmanlı’ya sosyal ve kültürel anlamda katkıda bulunmuştur. Aslında çok uzağa gitmeye gerek yok; yakın tarihe baktığımız zaman PKK’ya karşı aşiretim adına ilk silah alan aşiret reisi benim ve Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak uğruna aşiretimden yüzlerce şehit verdik. Ayrıca şunun da altını iyice çizmek isterim ki Kürt olmamız, asla teröre destek verdiğimiz veya yanında saf tutuyor olduğumuz anlamına gelemez. Biz değerlerine, örf, adet ve geleneklerine bağlı ve devletine sadık Kürtleriz. Bizi olmadığımız şekilde gösteren yanlış düşünceler ancak körleşmiş, ırkçı ve insanlığı bir nebze olsun idrak edemeyen zihinlerin ürününden başka bir şey değildir. Çünkü biz devleti her şeyden öte şeref, haysiyet ve onur olarak idrak etmişiz” açıklamasında bulundu.

Ertuş, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“90'lı yıllarda belediye başkanlığı yaptığım dönemler bütün sözlerimi çok iyi izah ediyor. Çünkü o dönemlerde ben hiçbir zaman etnik ayrımcılık yapmadan milletime can-ı gönülden eksiksiz kamu hizmetinde bulundum. Ayrıca belediye bütçesinden tek bir kuruş bile kullanmadan fakir fukaraya nasıl destek çıktığımı da herkes iyi bilir. Bundan dolayı insanlarımızı maddi ve manevi değerlerle sömürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Devletimizi bu terör kusturan zihinlerden temizlemek için Ertuşi Aşireti olarak ülkemiz için bir daha silah altına alınmaya hazırız. Askerimizin Afrin bataklığından biran önce başarılı bir şekilde çıkmasını Allah'tan niyaz ediyor ve şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum.“