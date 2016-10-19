Atatürk Havalimanı'nda çevik kuvvet polislerinin içinde bulunduğu minibüs, karşıdan karşıya geçen Beyza Arslan'a (24) çarptı. 34 NJ 983 plakalı sivil minibüs, görev değişim için akşam saat 22.40 sıralarında VIP binasına giderken, servise gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Beyza Arslan'a çarptı. Kazanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Arslan, olay yerine gelen ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arslan’ın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, aracı kullanan polis memuru ifadesi alınmak için Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tuncer Cengiz

İSTANBUL