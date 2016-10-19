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Atatürk Havalimanı'nda kaza

Atatürk Havalimanı'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan araç, yer hizmetleri şirketinde çalışan kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşam mücadelesi veriyor.

Atatürk Havalimanında kaza

19 Ekim 2016 10:23

Atatürk Havalimanı'nda çevik kuvvet polislerinin içinde bulunduğu minibüs, karşıdan karşıya geçen Beyza Arslan'a (24) çarptı. 34 NJ 983 plakalı sivil minibüs, görev değişim için akşam saat 22.40 sıralarında VIP binasına giderken, servise gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Beyza Arslan'a çarptı. Kazanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Arslan, olay yerine gelen ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arslan’ın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, aracı kullanan polis memuru ifadesi alınmak için Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Tuncer Cengiz
İSTANBUL 


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