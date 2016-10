Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığı tarafından yapılmakta olan Avrasya Tüneli Projesi’nde heyecanla beklenen ‘ilk otomobil yolculuğu’ gerçekleşti.

20 Aralık’ta hizmete açılması için çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve büyük bir heyecanla yürütüldüğü Avrasya Tüneli’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’dan ve Avrupa yakasına deniz tabanı altından otomobille geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Başbakan Binali Yıldırım ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Avrasya Tüneli şantiyesine gelmiş Erdoğan ise Asya’dan ve Avrupa yakasına deniz tabanı altından otomobille geçmişti. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da Avrasya Tüneli’ni basın mensuplarıyla birlikte inceledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise tünelden geçişi sırasında ilk ödemeyi yaparak Bakan Arslan’a 200 lira verdi.

Arslan daha sonra Tünelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Arslan, “Cumhurbaşkanımızı, sayın Başbakanımızı ağırladık. Araçla ilk geçişi yaptık. Kaldı ki buradan başlayarak Çatladıkapı’ya kadar gidişi ve dönüşü Cumhurbaşkanımız direksiyonda kendi kullandığı araçla gerçekleştirdiler. Gerçekten biz de bu konuda mutluluğumuzu tarif etmekte zorlanıyoruz. Şahsen bir mühendis olarak şöyle bir mutluluğum da var. Geçmişte bazı ülkelerin yapmış olduğu büyük projeleri konuşurken gıpta ile izliyorduk. Ama artık Türkiye’de dünyanın gıpta ile izlediği büyük projeleri konuşur hale geldik ki, bunların bir tanesi de bugün girişinde bulunduğumuz Avrasya Tüneli. Gerek denizin 106 metre altından geçiyor olması nedeniyle dünyada bir ilk olması, rekor olması, gerekse 13.7 metre çapındaki TBM makinesi ile yine günde ortalama 8-10 metre hızla açılmış bir tünel anlamında rekor oluşturması, daha büyük çaplı TBM makineleri var dünyada ancak bu hızla hem yapılmış, hem bitmiş iş yok. Bu anlamda bir örnek” dedi.

Avrasya Tüneli’nin tarihi yarım adaya katkısına da değinen Arslan, “Böyle bir ilk içeren bir proje ve ben Avrasya Tüneli’ni geçmişten beri ben şunun için çok çok önemsiyorum. Elbette ki Asya’yı Avrupa’ya denizin altından kesintisiz bir şekilde 5.4 kilometrelik tüneli ve Göztepe’den Kazlıçeşme’ye düşünürseniz toplam toplam yaklaşık 15 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte önemli bir proje ancak, sadece iki kıtayı denizin altından bağlamakla kalmıyoruz. Bence tarihi yarımada ki bizim için çok çok önemli. Tarihi yarımadadaki trafik hareketini kısa sürede denizin altından karşıya geçirmek, tarihi yarımada da tarihi doku üzerindeki zararlı etkileri, olumsuz etkileri azaltmak adına çok çok önemli. Her şeyden önemlisi zaman tasarrufu diyebilirsiniz, yakıt tasarrufu diyebilirsiniz. Karbondioksit salınımı anlamında daha az sera gazı diyebilirsiniz ama en az bunlar kadar önemli olan tarihi yarımada üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmış olmaktır. Ve yine Avrasya Tüneli Türkiye’nin son yıllarda başardığı Yap-İşlet-Devret modelli projeler anlamında çok güzel bir örnektir. Kamu kaynağı kullanmadan tamamen özel sektör dinamikleri devreye sokularak yapılmış bir projedir” şeklinde konuştu.

“Tünelin ücreti 4 Dolar artı KDV olacak”

Tünelin geçiş ücretinin sorulması üzerine Bakan Arslan, “Avrasya Tüneli Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de bir kez daha vurgulayarak söylediler, 20 Aralık’ta inşallah insanımızın hizmetine girecek. Yap-İşlet-Devret modelli bir proje olması hasebi ile çift yönlü ücretli olacak doğrudur. Ve yine sözleşmemiz gereği 4 dolar artı KDV olacak. Ancak Dolar’ın yıllık esgilasyonu söz konusu ki 20 Aralık’ta onun hesaplamalarını da yapacağız. Esgilasyon ve KDV’yi de katarak her yıl 1 Şubat’taki Dolar kuru esas alınıyor. 1 Şubat’taki Dolar kuru ile o gün ücreti belirleyeceğiz. Ve ona göre de insanlarımız elbette ki Türk lirası ödeyerek ama peşin para değil HGS ve OGS burada da bu sistemlerle entegre olarak çalışacak. Dolayısı ile HGS ve OGS marifeti ile bu tünelimizi de Türk parası şeklinde ödeme yaparak geçmiş olacaklar. Ücret yılda bir revize edilecek” dedi.

Geçiş sistemi ile ilgili bir soru üzerine ise Aslan, “Hem OGS hem de HGS aynı gişelerden geçiş yapılacak ama daha da önemlisi bizim bu tüneldeki hız sınırımız 70 kilometre. Dolayısı ile tünelin içerisine giren araç sayısı 70 kilometre hıza göre ve başlangıçta da beklediğimiz 120-130 bin aracın geçmesi ki bütün çalışmalarımız bunu gösteriyor. Bu kadar aracın rahatlıkla geçebileceği, herhangi bir aksaklığın olmayacağı bir planlama yapıyoruz. Bu planlama çerçevesinde tabi iki gidiş iki geliş olması hasebiyle de gişelerdeki ücret alımı veya HGS, OGS geçişi bu iki şeritle entegre olacak şekilde olacağı için bence bir sıkışıklık olmayacaktır. Bu konuda rahatlıkla biz Avrasya Tüneli’ni herhangi bir sıkışıklık olmadan ama belli bir akışla sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Her türlü güvenlik tedbiri alındı”

Ulaştırma Bakanı Arslan, tarihi yarımadasına zarar vermemek için tünel yapımında en son teknolojinin kullanıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Aslan, tüneldeki güvenlik önlemleri ile ilgili olarak da , “Avrasya Tüneli’nde herhangi bir aracın arızalanması, yakıtının bitmesi durumunda 600 metrede bir araçların durabileceği yanlarda celpler var. Bu bu anlamda bir tedbir. İkincisi tünelin içerisinde sürekli elektronik sistemlerle sürekli zaten takip edilecek her tarafı. Herhangi bir yerde aksilik, normalin dışında bir hareket olursa anında sinyal verecek. Tünelin orta yerinde buna müdahale edebilecek sürekli bir ekibimiz olacak. Her iki uçta da ekipler olacak. Bunun dışında da 200 metrede bir insanların gerektiğinde bir alt tünele geçebileceği yine geçişler olacak. Özellikle hava temizliği anlamında çok önemli. Tünelimizin ortasındaki 106 metrelik kodu nedeni ile bir cebri havalandırma söz konusu ama onun dışında da özellikle her türlü fanlarımız olacak. Havalandırması sağlanacak. Herhangi bir şekilde gerek havalandırma gerek ışıklandırma, burada insan psikolojisini etkileyebilecek bir duruma müsaade etmiyoruz” diye konuştu.

Topbaş, ilk geçiş ücretini verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Avrasya Tüneli’nden ilk ücretli geçişi yaptı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan’a direksiyon başından 200 lira veren Topbaş, hayırlı olsun dileklerini iletti. Bakan Aslan ise, ücretin 4 Dolar artı KDV olduğunu ancak Başkan Topbaş’ın bonkör olduğunu belirterek, paranın müzeye kaldırılması ve sergilenmesi için görevlilere verdi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan basın mensuplarına tüneli gezdirdi ve en derin noktada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Metin Başar - Murat Ergin - Mustafa Esen