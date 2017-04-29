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Avrupa Halk Partisi'nden 'Brexit' açıklaması

Avrupa Halk Partisi Grubu, Avrupa Konseyinde düzenlenen toplantıda "Brexit" süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa Halk Partisinden Brexit açıklaması

29 Nisan 2017 20:02

Avrupa Konseyinde düzenlenen Brexit süreciyle ilgili toplantıda konuşma yapan Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Joseph Daul, "Brexit görüşmeleri başlamışken, AB üye 27 ülkenin birlik içinde olması çok önemlidir. Referandumdan bu yana AB, birleşik bir cephe sürdürdü ve müzakereler boyunca birlik olmaya devam etti. Bu bağlamda Avrupa Birliği merkezi birliğin korunmasına yardımcı olmak ve Konsey'in yönergelerinin önünü açan Avrupa Parlamentosu'nun Brexit hakkındaki olumlu kararını memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

"Avrupa Halk Partisi Grubu, Brexit müzakere süreci boyunca AHP üyesi liderleri arasında koordinasyon sağlamaya kararlıdır” diyen Daul, “AB'nin 27 ülkesinin vatandaşlarının hak ve çıkarları, Avrupa Halk Partisi Grubu için en önemli önceliğe sahiptir. Vatandaşlarımız her zaman önce gelir ve tüm çabalarımız bu süreçte halkın herhangi bir belirsizlikte kalmaması yönündedir. İngiltere'de çalışan AB vatandaşları, hem bu süreçte hem de Brexit sonrası hak ve menfaatlerini koruyacak garantilere sahip olacaktır" dedi.

İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda arasındaki sınırın muhtemel eski haline getirilmesinin merkez sağ için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirten Daul, “Avrupa Halk Partisi Grubu, böyle bir senaryoyu önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak. İngiltere ile iyi ilişkiler sürdürmeyi hedeflerken, 'İngiliz halkının kararı geri döndürülemez bir şey olduğunun farkındayız. Brexit sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesi konusunda ısrar ediyoruz: Bu çıkış görüşmeleri tamamlanıncaya kadar gelecekteki ilişkiler konusunda hiçbir görüşme yapılmayacaktır. Bu bağlamda, AHP, AB adına Baş Müzakereci Michel Barnier'in arkasında, AB adına başarıyla müzakere devam ettirme çabalarını taktir ediyor ve ona tamamen güveniyoruz" diye konuştu.

Büşra Altınkaya

Etiketler: Avrupa Halk Partisi


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