Avrupa'dan 'vize' için ahlaksız teklif

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmî Dışişleri Bakanları toplantısından skandal bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan isim ise Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’ti... AB Bakanı Ömer Çelik’in de katıldığı AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Belçikalı Bakan, gündemde olmamasına rağmen, skandal bir teklifte bulundu. AB’nin vize serbestisi için şartları olduğunu belirten Belçikalı Bakan, “Terörle mücadele kanunu yumuşatılmalı, Afrin harekâtı durdurulmalı” dedi.

VİZE İÇİN SKANDAL TALEP

Toplantıya girişte gazetecilere açıklama yapan Reynders, Türkiye’ye vize kolaylığı sağlanması için görüşme trafiğinin sürdüğünü ancak bunun için bazı şartlarının bulunduğunu dile getirdi. Belçikalı Bakan, terörle mücadele kanununu hatırlatarak, “Eğer bu kanunu AB değerlerine yaklaştırmak mümkün olursa, o zaman bir miktar ilerleme sağlanması da mümkün olacaktır. Buradaki bağlantı şu; Türkiye’de terör kanunlarında gerçek bir evrim, vize konusunda ilerleme ihtimalini getirir. Kısacası Türkiye terörle mücadele kanununu AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır” dedi.

AFRİN DE MASAYA GELDİ

AB dışişleri bakanları, Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği operasyonu da görüştü. AB’li bakanlar, vize serbestisi için Afrin operasyonunun durdurulması gerektiği konusunda da görüş bildirdi. Sivil kayıpları olduğu iddiasında bulunan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Bu operasyonun amacı DEAŞ’ı yok etmeye yönelik olmalıydı” diyerek âdeta PKK/PYD terör örgütlerini savunan sözler sarf etti. AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın Dışişleri Bakanı Ekaterine Zaharieva ise, Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerini anladığını belirtti ve “Ancak bizler tabii olarak operasyonda sivil ölümlerinden ve Cenevre sürecinin zorlaşmasından endişe ediyoruz” diyerek Afrin operasyonuna son verilmesini istedi.

BELGELERİ İNCELİYORUZ

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da, Türkiye’nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, “Türkiye Avrupa’nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır” dedi. Türk hükümetinden bazı işaretler geldiğini söyleyen Hahn, ancak hukukun üstünlüğü konusunda durumun hâlâ tatmin edici olmadığını ileri sürdü.

CEVAPLARINI ALDILAR

AB’li bakanların bu skandal taleplerine Türkiye’nin ret cevabı ise AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’ten geldi. Afrin operasyonunun sonuna kadar süreceğini belirten Çelik, terörle mücadele kanununun yumuşatılmasının da sözkonusu olmadığını dile getirdi. Çelik, “Zeytin Dalı Operasyonu kayıtsız şartsız uluslararası hukuka uygun bir operasyondur. Türkiye’nin etrafında bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bu terör koridoruna karşı en güçlü şekilde tepki vermemizden daha doğal bir şey yoktur” dedi.

Türkiye Gazetesi