Edinilen bilgiye göre olay saat 15.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki 18 katlı Adabel Sitesinin A Blok 12'nci katındaki bir avukatlık bürosunun balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri eski mensubu Bülent Karataş, 200 TL’lik borcunu ödemeyi unutarak 4 ay yurt dışında kaldı. Kısa süre önce Türkiye’ye dönen Karataş, unuttuğu 200 TL’lik banka borcunun 4 ayda 800 TL olduğunu öğrendi. Bankaya başvuran Karataş’a yetkililer konuyu avukat Burak Aydoğan ile görüşmesini istedi. İlk önce telefonla Aydoğan ile görüşen Karataş, daha sonra avukatın bürosuna geldi. İddiaya göre büroda, avukatla borç nedeniyle tartışan Karataş, sinirlenerek kendini avukatlık bürosunun balkonuna attı ve intihar girişiminde bulundu. Avukatlık bürosu çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balkonda, ’Böyle adalet olmaz’ diyen Karataş’ı polis ikna etmek için uzun süre uğraştı. Polis yaklaşık 20 dakikalık girişimin ardından Bülent Karataş’ı vazgeçirdi. İntihar girişimini çevredekiler ilgiyle izleyerek cep telefonları ile kaydetti.

"4 kat artan borcuna sinirlendi"

Polis eşliğinde binadan çıkan Karataş, yurt dışına çıkmasından dolayı 200 TL’lik 4 aylık ödenmemiş bir borcu olduğunu dile getirerek, "Unutulmuş kalmış. Geri geldim. Özel bir bankaya gittim bana 800 TL bor çıkardılar. Hangi ülkede 200 TL’lik borcun 4 ay içinde 800 TL’ye çıkabildiğini sordum. Avukatla görüşmemi söylediler. Avukatla telefonda görüştüm, güzelce rica ettim, nedir bu diye sordum. Telefonda bana yapmadığı hakaret saygısızlık kalmadı. Hakaret içeren konuşma yapınca çıldırdım ve avukatın ofisini öğrendim. Kendisi ile yüz yüze görüşmeye geldim bana hala saygısızca davrandı. Çıldırdım, kendimi kaybettim. 200 TL’lik borç 4 ay da 800 TL’ye çıkıyorsa ben bunu kabul etmiyorum. İtiraz ediyorum" dedi.

"Avukat kabul etmedi'

Avukat Burak Aydoğan ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Normal banka borcu vardı. Kendisine hakaret etmedim. Büromda kamera kayıtları var. Hiç kimseye hakaret etmedik. Sonuçta bu küçük bir borç. Zaten hakaret edilecek bir durumda yok. Kendisi geldi bir anda sinirlendi" dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu

ANTALYA