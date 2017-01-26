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Ayder Yaylası Şenliklerinde giriş ücreti alınmayacak

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda düzenlenecek olan 'Kardan Adam Şenliğinde' giriş ücreti alınmayacağı açıklandı.

Ayder Yaylası Şenliklerinde giriş ücreti alınmayacak

26 Ocak 2017 20:35

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda bu yıl 10.’su düzenlenecek olan 'Kardan Adam Şenlikleri' hakkında katıldığı radyo programında bilgi veren Çamlıhemşin Belediye Başkan Vekili Mustafa Kestioğlu, 28-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek şenlikte vatandaşlardan giriş kapısından ücret alınmayacağını söyledi. Kestioğlu, ayrıca festivale katılan vatandaşlara da ücretsiz yemek dağıtılacağını belirtti.

Şenlikle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Kestioğlu, "Sadece şenliğimizin konser bölümü ülkemizde gelişen üzücü olaylar sebebiyle iptal edilmiştir. Ancak, Festival günlerinde vatandaşlardan giriş kapısından ücret almayacağız. Ayrıca festivale katılan vatandaşlara da ücretsiz yemek dağıtacağız. Etkinlikler kapsamında aziz şehitlerimizin anısına karda meşaleli yürüyüş programı da düzenleyeceğiz" dedi. 

Ömer Faruk Zenginal

Etiketler: Ayder Yaylası Şenlikleri, giriş ücreti alınmayacak


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