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Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Aydında trafik kazası; 2 yaralı

03 Ocak 2018 22:29

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Malazgirt Meydanı yakınlarında meydana geldi. Lefkoşe Bulvarından Malazgirt Meydanı kavşak içine giren Fırat Ü. İdaresindeki 09 DV 738 plakalı ticari araç ile Taşlıboğaz Bulvarından kavşak içine giriş yapan Abdulkerim S. idaresindeki 09 KA 125 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Fırat Ü. idaresindeki 09 DV 738 plakalı ticari araç refüje çarparak yan yattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında güvenlik güçlerinin önlem almasının ardından 09 DV 738 plakalı aracın yaralanan şoförü Fırat Ü. ve yanında yolcu olarak bulunan yaralı bir kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici vasıtası ile yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Onur Durmuş
 

Etiketler: aydın, kaza

 

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