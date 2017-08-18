Aykut Kocaman: "Zor olmasına rağmen turu geçeceğimize eminim"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Makedonya ekibi Vardar'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Beklemediğimiz bir sonuçtu. İç acıtıcı. İki takımı kefeye koyduğumuzda zor olmasına rağmen turu geçeceğimize eminim" ifadesini kullandı.

"Sonuç iç acıtıcı"

Özellikle Süper Lig'de oynayacakları Trabzonspor karşılaşması öncesi bu sonucu almanın kendileri adına işleri oldukça zorlaştırdığının kaydeden Kocaman, rakibin üretkenliği olmamasına karşın kendi ürettikleri pozisyonlar yüzünden gol yediklerini söyledi. Kocaman, "Maçtan evvel beklemediğimiz bir sonuçtu. Sonuç iç acıtıcı. Turu İstanbul'a zorlaştırarak bıraktık. Zorlu bir periyot var, Trabzonspor maçı öncesi avantajlı bir skorla dönmek çok rahatlatacaktı. Ancak bu sonuç işimizi çok zorlaştırdı” dedi.

"Zihinsel olarak Trabzonspor maçına odaklanmalıyız"

Dönem olarak ilginç bir dönemden geçtiklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, “Arka arkaya 3 tane zorlu maçımız var ancak elimizde 2 tane stoper var. Herhangi bir sakatlıkta işimiz daha da zora girecekti. Bu maç; iki ayaklı olması nedeniyle telafiye daha açık bir maçtı. Enerjisi yüksek oyuncuları sahada tutmayı amaçladım. Hemen zihinsel olarak Trabzonspor maçına odaklanmalıyız. İşimizi zorlaştırdık. Söyleyecek fazla bir şey yok” diye konuştu.

"Bu kadar bireysel hata Fenerbahçe standardında oyuncuların yapacakları şeyler değil"

Bu kadar bireysel hatanın Fenerbahçe standardında oyuncuların yapacakları şeyler olmadığını vurgulayan Kocaman, “İlginç bir dönem geçiriyoruz. Bu kadar bireysel hata Fenerbahçe standardında oyuncuların yapacakları şeyler değil. Göztepe ve bu karşılaşmayı göz önünde bulundurarak söylüyorum bunları. 34 maçlı lig üzerinden düşünürsek, 5-6 tane olabilecek hatalar bunlar. 3-4 tanesinin üst üste gelmesi gerçekten ilginç. Bireysel konuşmanın anlamı yok. Esas itibarıyla anlık çözümlerden öte geneli kapsayan çözümler, geleceği yönlendirecek çözümler arıyorum. Uzun dönemi kapsayan çözümler istiyorum, bugünkü kadronun sebebi de buydu. Ancak bu ilginç dönemde kısa vadede sıkıntı oluşturdu” dedi.

"Seyircimizin de desteğiyle başaracağız"

Saha yerleşimi açısından zamana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Saha yerleşimi açısından zamana ihtiyacımız var. Bu kadar orta, şut ve gol pozisyonundan sonra skorun 2-0 olması anlatmaya çalıştığım işin ilginç tarafı. Bazı dönemlerde bazı takımlarda işler ters gider, bizim için de durum şu an böyle. Oyunu istikrarlı hale getirebilirsek, doğal bir Fenerbahçe refleksi olan çok istekli oynamaktan kaynaklı hatalar da olabiliyor bazen ancak bunları azaltmaya çalışmalıyız. Bu kadar pozisyon ürettiğimiz maçta topu içeri atmasını bilemedik.Turu İstanbul'a bıraktık ama geçeceğiz. Bunu yapacak gücümüz var. Seyircimizin de desteğiyle başaracağız. Vardar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Ercan Kasap