Bolvadin İlçe Otogarındaki büfe işletmecisi Günday, iş yerinde ilginç ama bir o kadar da güzel bir uygulama yaparak sigara satmıyor. Aylık 2 bin TL’nin üzerinde ve neredeyse bir memur maaşına denk gelecek bir kârdan vazgeçen Günday’ın bu duyarlı uygulamasını gören Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü’de geçtiğimiz aylarda kendisine “dumansız hava sahasına” verdiği destek dolayı teşekkür belgesi vermişti.

Teşekkür belgesini büfesinin camına asan Günday, aynı zamanda cama üzerinde “Terminalde bir tane büfe olup ta Türkiyemiz'de tek olan sigara satmayan büfemize hoş geldiniz. Ülkemize dumansız sağlıklı günler dileriz” yazılı birde afiş asarak sigara satmadığını vatandaşlara duyurdu.

"Bunun esnaflara örnek olacağını düşünüyorum"

Büfe işletmecisi Günday’ın göstermiş olduğu bu duyarlı davranışını gören Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü ise kendisine örnek teşkil etmesi amacı ile geçtiğimiz aylarda teşekkür belgesi vermişti. Esnafı iş yerinde ziyaret eden Bolvadin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zeynep Özyiğit Gülşen ise konu ile ilgili şunları söyledi:

“Sigara ve tütünle alakalı yapılan mücadelede sigara başı çekiyor ve biz mücadele ederken bize destek veren esnaflarımız da olduğu zaman mutlu oluyoruz. Burası da terminal ve gelip geçenlerin sayısının çok fazla olduğu bir yer. Burada bu şekilde sigara konusunda yapılan bu farklı yaklaşım bizi çok mutlu etti. Bunun aynı zaman da diğer esnaflara da bu konuda örnek teşkil etmesi için esnafımıza belge vermeyi uygun gördük ve kendisine teşekkür ettik.”

“Çocuklar benden sigara isteyince vicdanen çok büyük rahatsızlık duyuyorum”

Sigara ile etkin mücadele etmek için böyle bir uygulama başlattığını ifade eden Günday ise, verdiği bu mücadeleden gurur duyduğunu ifade ederek, “Sigara o kadar içimi acıtıyor ki 12-13 yaşındaki çocuk benden sigara istediği zaman vicdanen çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Hem dumansız hava sahasına katkımız olsun dedik, hem ekonomimize katkımız olsun dedik ve bu illetin bırakılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Sigara satmayarak aşağı yukarı bir memur maaşı kadar yani 2 bin TL’nin üzerinden bir kardan vazgeçiyorum. Ama olsun, şu milletin sigara içmeyen halini görüp de sağlıklı halini gördüğüm zaman ülkemizde dumansız havayı, sağlıklı günleri gördüğü zaman böyle bir mücadelem olduğu için kendimle gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Otogarda bir tane büfe olup da sigara satmayan tek büfeyim”

Sigara satmamasını bazı vatandaşların olumlu karşıladığını az da olsa bazılarının da tepki gösterdiğini aktaran Günday, “Otogarlarda bir tane büfe olup da sigara satmayan tek büfeyim. Benden başka böyle bir büfe yok. Sigara almaya gelenler, sigara satmadığımı görünce çoğu teşekkür ediyor. Bazen de içerisinde öyle insanlar çıkıyor ki ‘sen niye satmıyorsun, yasak mı' falan diye böyle çok kaba konuşuyor. Ben de ‘sen benim amirim misin, memurum musun?’ diyerek böyle sert konuşmalarımız olabiliyor. Ama yine de her şeye rağmen satmıyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın bu konudaki en büyük destekçisiyim”

Günday, son olarak sigara ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, çünkü sigara ile etkin mücadelesi var. 2016’da sigarasız yıl ilan etmiştir. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye’de sigara satmayan tek büfe olduğum için bununda kendisine ulaştırılmasını istiyorum.”

Öte yandan, büfeye sigara almak için gelen bazı müşteriler ise işletmede sigara satılmadığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, Günday’a bu duyarlı davranışından dolayı da teşekkür ettikleri gözlendi.

Gökten Ceylan - Mücahit Kuzu

