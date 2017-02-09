Diğer
Kategoriler

Ayşe Ersayın son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın evinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine başta ünlü şarkıcı Ajda Pekkan ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Ayşe Ersayın son yolculuğuna uğurlandı

09 Şubat 2017 15:44
Ayşe Ersayın son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın, dün sabah saatlerinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Ayşe Ersayın için bugün Bağdat Caddesi’nde bulunan Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ayşe Ersayın’ın annesi Güngör Ersayın, ablası Elif Banu Ersayın, ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sanatçılar Hüner Coşkuner ve Gülben Ergen’in yanı sıra çok sayıda yakını ve ile sevenleri katıldı. Cenaze törenine gelen ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Bir ara Ayşe Ersayın’ın tabutunun başına gelen Pekkan, dua etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pekkan, “Benim canımdı, ciğerimdi. Her şeyimdi. Çok üzüldüm. Hepimizin başı sağolsun. Beraber film seyretmiştik” dedi.

"KİBAR BİR İNSANDI, ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Cenaze törenine katılan sanatçı Hüner Coşkuner ise, “Çok değerli bir dostumu, arkadaşımı kaybettim. Çok müstesna bir insandı. Hani kompleksi olmayan insanlar daima çevresine neşe saçar ya, oda öyleydi. Biz 30 yıldan beridir tanışırız. Bir çok klipte beraber çalıştık. Kibar bir insandı, çok iyi bir insandı. Üzüldüm tabi ki. Erken bir ölüm. Allah taksiratını affetsin” şeklinde konuştu.Ünlü sanatçı Gülben Ergen ise Ayşe Ersayın ile çok güzel anılar paylaştıklarını ifade ederek, üzüntüsünü dile getirdi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreni sırasında Ayşe Ersayın için dua edildi ve helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Ersayın’ın tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Ersayın, Merdivenköy mezarlığında toprağa verildi.

(Metin Başar - Mustafa Esen / İHA)

Etiketler: ayşe ersayın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!