Azez'deki ÖSO askerlerinden Afrin'e takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, üçüncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, YPG’nden alınan köy sayısı ise 11'e çıktı. Özgür Suriye Ordusu’nun Kuzey Tugayı ise Azez’den Afrin’e hareket etme hazırlığında.

ÖSO'nun Kuzey Tugay Komutanı Yüzbaşı Mustafa, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Kürtler, kendilerini Esad rejimine, DEAŞ ve PYD gibi teröristlere karşı korumak için eline silah alan Suriye halkının bir parçasıdır. Bu operasyon terör uygulamak için Esad rejimi tarafından desteklenen ayrılıkçı militanlara karşı yapılmaktadır. Bu teröristlerin uyguladığı terör hadiselerini gördük. Bunların DEAŞ’tan bir farkı yok. Buradaki ve diğer bölgelerdeki Kürt halkını herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız. Bu terör organizasyonunun aldığı malları ve mülkleri sahiplerine geri vermeye söz veriyoruz” dedi.

TSK’nın başlattığı bu harekatla Afrin, Tel Rifat, Deir Cemel ve diğer 12 kasabadan tahliye edilen 200 bin kişinin bölgeye geri döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu Afrin'in kuzeyinde Bülbül bölgesindeki Şeyh, Basi, Marzu, Hiftar köylerinin ve Şeyh Harüz tepesinin kontrolünü ele geçirdi.