Diğer
Kategoriler

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı sildi!

Aykut Kocaman'ın, başkan adayı Ali Koç'la birlikte hareket eden Murat Aşık'la yemek yediğini öğrenen Aziz Yıldırım adeta çileden çıktı. Tecrübeli hocaya çok sinirlenen Başkan Yıldırım kesin kararını verdi: Sezon sonu puan tablosu nasıl olursa olsun 'operasyon' yapılacak.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocamanı sildi!

23 Mart 2018 10:36

Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İddilara göre Başkan Aziz Yıldırım sezon başından bu yana yapılan tüm olumsuz eleştirilere rağmen arkasında durduğu teknik direktör Aykut Kocaman'ı defterden sildi!.. Alınan bu şok kararın sebebi ne Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ne de takımın oynadığı kötü futbol. Kararın perde arkasında önceki akşam yenen yemek var!..

HABERİ ALDI, ÇOK SİNİRLENDİ

 Alınan bilgilere göre Aykut Kocaman'ın, başkan adayı Ali Koç'u destekleyen Murat Aşık'la çarşamba günü yemek yediğini öğrenen Yıldırım çileden çıktı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da yer aldığı yemekte Kocaman'ın bulunmasına çok sinirlenen Yıldırım şok bir karar verdi: Sezon sonunda puan tablosu nasıl olursa olsun operasyon yapılacak.

YOLA DEVAM ETMEYİ PLANLIYORDU

 Aziz Yıldırım mayıs ayındaki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi durumunda yeni sezonda kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünmüyor. Daha önce takımın performansından bağımsız olarak tecrübeli teknik adamla yola devam edeceğini yakın çevresine söyleyen Başkan Yıldırım'ın artık operasyon konusunda oldukça kararlı olduğu da belirtiliyor.

Kaynak: Takvim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç