Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe konulan 6735 sayılı Vergi Barışı Kanunu’ndan faydalanarak borçlarını yapılandırmak isteyen Bağcılarlı mükellefler son günde belediyeye akın etti. Bağcılar Belediyesi’ne gelerek ya da belediyenin internet sitesi üzerinden toplam 25 bin mükellef Vergi Barışı Kanunu’ndan faydalandı. Bağcılar’da Vergi Barışı Kanunu’ndan faydalanmak için başvuruda bulunan ilçe sakinleri özellikle son gün büyük bir yoğunluk oluşturdu. Cumartesi ve Pazar günleri de görev yapan 20 tahakkuk memuru 12 veznede mükelleflerin işlemlerini gerçekleştirirken, her gün ortalama 4 bin kişi başvuruda bulundu. Sırasını bekleyen mükelleflere belediye tarafından ikramlarda bulunuldu. Tahakkuk memurları, mükellefin emlak, çevre, temizlik, ilan, harcamalara katılım gibi vergi borçlarını yeniden yapılandırdı.

“İnternetten de hizmet verildi”

Yine her gün 500 mükellef de internet üzerinden ‘bagcilar.bel.tr’ adresine girerek vergi borçlarını yapılandırdı. Mükellefler, Borç Sorgulama Butonu’na dokunduklarında ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için yönlendiriliyorlar. Yine bu yılki vergi borcu ilk taksit ödemeleri ile 2016 yılı ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılabilecek.

“Hizmette süreklilik ve kaliteye önem veriyoruz”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hizmette kaliteye ve sürekliliğe önem verdiklerinin altını çizerek, hemşehrilerinin işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri ve takip edebilecekleri Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) ve Sanal Operatör ile akıllı belediyecilik uygulamalarını hizmete sunduklarını belirtti. E-belediye istemi sayesinde hem zamandan hem kağıttan tasarruf ettiklerini de ifade eden Çağırıcı, “Hemşehrilerim Vergi Barışı Kanunu’ndan faydalanmak için belediyemize başvurdu. Onların bekleme sürelerini en aza indirmek ve vakitlerini değerlendirmelerine imkan sunmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Tahakkuk memurlarımız hafta sonları da hizmet verdiler. Hemşehrilerimize çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. İlçemize hep birlikte katkı sunmanın huzurunu yaşıyoruz.” diye konuştu.