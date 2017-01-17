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Bağdat’ta bombalı saldırı: 7 ölü, 24 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Bağdatta bombalı saldırı: 7 ölü, 24 yaralı

17 Ocak 2017 23:51

Olay, Bağdat’ın Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında meydana geldi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, bomba yüklü park halindeki araç, teröristler tarafından infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Patlama sonucu çıkan yangında bölgedeki birçok araba yandı, ayrıca çevre binalarda tahribat oluştu. Bazı yetkililer ise saldırının DEAŞ bağlantılı gruplar tarafından yapılacağı üzerinde durulduğunu bildirdi.

Burak Emek

Etiketler: bağdat, Irak, patlama


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