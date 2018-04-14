Bahçeli’den Aliyev’e kutlama mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle gönderdiği kutlama mesajında, şunları kaydetti: "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dördüncü defa Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizden dolayı son derece mutlu oldum. Önümüzdeki süreçte, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların, iki devlet tek millet gerçeğinin daha da güçleneceğine, daha da perçinlenip derinleşeceğine inanıyorum. Yeniden üstlendiğiniz Cumhurbaşkanlığı göreviyle Azerbaycan’ın gelişmesine, bölgesel ve küresel siyaset alanında hak ettiği mevkilere gelmesine büyük hizmet ve katkılar sağlayacağınızı görüyor, aynı zamanda bunu ümit ve temenni ediyorum."

"Zayıflayan bölgesel huzur ve istikrarın düzelmesi, zedelenen güvenlik ve barışın arzulanan seviyelere ulaşması için şahsınızın ve kardeş ülke Azerbaycan’ın önemli hizmet ve görevler ifa edeceğine kanaatim tamdır" diyen Bahçeli, "Bu vesileyle zat-ı alinizi, Cumhurbaşkanlığı görevine bir kez daha seçilmenizden mütevellit tebrik ediyor, şahsınızla birlikte tüm Azerbaycanlı kardeşlerime saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.